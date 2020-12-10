Хамзат Чимаев скоро посетит Москву

Боец UFC швед чеченского происхождения Хамзат Чимаев анонсировал скорый визит в Москву. Об этом он написал на своей странице в «Инстаграме».

«Скоро буду в Москве. Адам Зубайраев, встречай гостей», — написал Чимаев в социальной сети.

Соответствующий пост доступен на странице спортсмена в «Инстаграме».

Напомним, Хамзат Чимаев стал одним из главных открытий UFC в 2020 году. Проведя в лиге три боя, он завоевал три досрочные победы. При этом спортсмен умудрился нанести более 200 ударов и пропустить только три. 19 декабря бой с участием Чимаева должен был возглавить последний турнир UFC в году. Но соперник Хамзата, представитель топ-3 Леон Эдвардс, заразился коронавирусом. В итоге схватку пришлось отменить.