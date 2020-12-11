Веласкес победила Макфарлейн в главном бою Bellator 254 и завоевала чемпионский титул

В главном бою Bellator 254 Джулиана Веласкес из Бразилии победила американку Илиму-Лей Макфарлейн и завоевала чемпионский титул в наилегчайшем весе.

Поединок, прошедший в Анкасвилле (штат Коннектикут, США), продлился все пять раундов и завершился победой Веласкес единогласным решением судей.

Ранее в соглавном поединке турнира российский боец легчайшего веса Магомед Магомедов в своём дебютном бое в Bellator единогласным решением судей победил бразильца Матеуса Маттоса. Все трое судей отдали победу Магомедову со счётом 30:27; 30:27 и 30:26.

Также в рамках Bellator 254 в последнем бое предварительного карда встречались бойцы российского происхождения Кемран Лачинов и Шамиль Никаев, которые выступают за США и Бельгию. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Никаева единогласным решением судей (29:28, 29:28, 29:28).