Магомедов прокомментировал победу над Маттосом на Bellator 254

Российский боец Bellator Магомед Магомедов, выступающий в легчайшей весовой категории, прокомментировал победу над Матеусом Маттосом в соглавном бою турнира Bellator 254. Россиянин победил соперника единогласным решением судей.

«В джунглях Bellator появился новый король», — сказал Магомедов сразу после боя.

«Я сам-то считаю себя готовым (к бою с чемпионом легчайшего веса Хуаном Арчулетой. — Прим. «Чемпионата»), но не хочу торопиться. После такого простоя в любом случае надо чуть-чуть открыться.

Определённо через бой я буду готов подраться с ним. Просто я хочу для себя ржавчину чуть сбить. Сегодня было приятно подраться все три раунда. Думаю взять ещё один бой — и можно газовать», — добавил он на пресс-конференции.