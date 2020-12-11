Магомедов прокомментировал победу над Маттосом на Bellator 254
Российский боец Bellator Магомед Магомедов, выступающий в легчайшей весовой категории, прокомментировал победу над Матеусом Маттосом в соглавном бою турнира Bellator 254. Россиянин победил соперника единогласным решением судей.
«В джунглях Bellator появился новый король», — сказал Магомедов сразу после боя.
«Я сам-то считаю себя готовым (к бою с чемпионом легчайшего веса Хуаном Арчулетой. — Прим. «Чемпионата»), но не хочу торопиться. После такого простоя в любом случае надо чуть-чуть открыться.
Определённо через бой я буду готов подраться с ним. Просто я хочу для себя ржавчину чуть сбить. Сегодня было приятно подраться все три раунда. Думаю взять ещё один бой — и можно газовать», — добавил он на пресс-конференции.
«Это зверь». Президент Bellator отреагировал на победу Магомедова над Маттосом
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