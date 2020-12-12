БК «Ахмат»: жалкие попытки США повлиять на развитие Чеченской Республики потерпят крах

Пресс-служба БК «Ахмат» опубликовала обращение президента клуба по поводу введённых США санкций в отношении Рамзана Кадырова и его активов.
«Как вы знаете, США ввели санкции против бойцовского клуба «Ахмат». Реакция на такое действие американских властей одна — это нелепо и не имеет никакого смысла.
Наши бойцы как выступали в мировых лигах, так и будут продолжать это делать. Сегодня АСА проводит самые качественные поединки, без какой-либо политики и искусственного продвижения бойцов. Наши спортсмены будут трудоустроены там. Также есть промоушен для молодых атлетов — ACA YOUNG EAGLES.
Наш Уважаемый Глава Герой России Рамзан Ахматович Кадыров создаёт все условия дома, чтобы нашим бойцам не приходилось выезжать куда-то за пределы республики. Более того, попасть к нам на тренировки и сборы мечтают ведущие файтеры планеты.
«Ахмат» — мировой бренд, нравится это кому-то или нет. Поэтому жалкие попытки американского правительства как-то повлиять на развитие внутренней и внешней политики Чеченской Республики в очередной раз претерпевают крах. Мы будем растить чемпионов и завоёвывать новые пояса.
В лице Президента клуба Абузайда Висиурадова БК «Ахмат» благодарит Рамзана Ахматовича за всестороннюю поддержку», — гласит пост БК «Ахмат» в «Инстаграме».
- 12 декабря 2020
-
08:03
-
07:01
-
01:18
-
00:40
- 11 декабря 2020
-
23:30
-
22:26
-
21:31
-
20:46
-
19:43
-
18:49
-
17:53
-
15:31
-
15:00
-
14:02
-
13:03
-
12:17
-
11:03
-
10:02
-
09:01
-
08:47
-
08:39
-
07:45
-
01:20
-
01:07
-
00:13
- 10 декабря 2020
-
23:34
-
22:21
-
21:25
-
20:09
-
18:54
-
18:45
-
17:57
-
16:37
-
16:16
-
16:00