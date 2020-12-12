БК «Ахмат»: жалкие попытки США повлиять на развитие Чеченской Республики потерпят крах

Пресс-служба БК «Ахмат» опубликовала обращение президента клуба по поводу введённых США санкций в отношении Рамзана Кадырова и его активов.

«Как вы знаете, США ввели санкции против бойцовского клуба «Ахмат». Реакция на такое действие американских властей одна — это нелепо и не имеет никакого смысла.



Наши бойцы как выступали в мировых лигах, так и будут продолжать это делать. Сегодня АСА проводит самые качественные поединки, без какой-либо политики и искусственного продвижения бойцов. Наши спортсмены будут трудоустроены там. Также есть промоушен для молодых атлетов — ACA YOUNG EAGLES.



Наш Уважаемый Глава Герой России Рамзан Ахматович Кадыров создаёт все условия дома, чтобы нашим бойцам не приходилось выезжать куда-то за пределы республики. Более того, попасть к нам на тренировки и сборы мечтают ведущие файтеры планеты.



«Ахмат» — мировой бренд, нравится это кому-то или нет. Поэтому жалкие попытки американского правительства как-то повлиять на развитие внутренней и внешней политики Чеченской Республики в очередной раз претерпевают крах. Мы будем растить чемпионов и завоёвывать новые пояса.



В лице Президента клуба Абузайда Висиурадова БК «Ахмат» благодарит Рамзана Ахматовича за всестороннюю поддержку», — гласит пост БК «Ахмат» в «Инстаграме».