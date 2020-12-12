Появилось видео с реакцией Фергюсона на уход Хабиба из спорта
В Сети появилось интересное видео, которое демонстрирует реакцию бывшего временного чемпиона UFC в лёгком весе Тони Фергюсона на уход из спорта чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Запись велась непосредственно во время интервью Хабиба после боя с Гэтжи. Увидев, что россиянин объявляет об уходе из спорта, Фергюсон не смог усидеть на месте — выругался и пропал из кадра. Вместе с ним за поединком наблюдала его команда.
Соответствующее видео доступно на официальной странице UFC в «Твиттере». Права на видео принадлежат UFC.
Напомним, за последние годы поединок Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона срывался пять раз. Они были принципиальными соперниками, которые так и не встретились в октагоне.
Рекомендуем вам
- 12 декабря 2020
-
09:32
-
08:03
-
07:01
-
01:18
-
00:40
- 11 декабря 2020
-
23:30
-
22:26
-
21:31
-
20:46
-
19:43
-
18:49
-
17:53
-
15:31
-
15:00
-
14:02
-
13:03
-
12:17
-
11:03
-
10:02
-
09:01
-
08:47
-
08:39
-
07:45
-
01:20
-
01:07
-
00:13
- 10 декабря 2020
-
23:34
-
22:21
-
21:25
-
20:09
-
18:54
-
18:45
-
17:57
-
16:37
-
16:16
Партнерский контент
Рекомендуем вам