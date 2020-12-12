Появилось видео с реакцией Фергюсона на уход Хабиба из спорта

В Сети появилось интересное видео, которое демонстрирует реакцию бывшего временного чемпиона UFC в лёгком весе Тони Фергюсона на уход из спорта чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

Запись велась непосредственно во время интервью Хабиба после боя с Гэтжи. Увидев, что россиянин объявляет об уходе из спорта, Фергюсон не смог усидеть на месте — выругался и пропал из кадра. Вместе с ним за поединком наблюдала его команда.

Соответствующее видео доступно на официальной странице UFC в «Твиттере». Права на видео принадлежат UFC.

Напомним, за последние годы поединок Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона срывался пять раз. Они были принципиальными соперниками, которые так и не встретились в октагоне.