Дана Уайт рассказал, что повлияло на поражение Фергюсона в бою с Гэтжи

Президент UFC Дана Уайт убеждён, что инициатива Тони Фергюсона дважды согнать вес незадолго до боя с Джастином Гэтжи повлияла на его выступление в схватке с американцем и привела к поражению.
«Знаем, что Тони опасен в любом поединке. Не хочу умалять заслуг Гэтжи, но иногда Фергюсон делает сумасшедшие вещи, которые к тому же бессмысленны. Не думаю, что ему следовало гонять вес в тот момент, когда он не дрался. После ему снова пришлось сбрасывать лишние килограммы. Мне плевать, насколько ты жёсткий и как долго ты этим занимаешься. Суть в том, что весогонка забирает силы. Убеждён, этот фактор повлиял на бой с Гэтжи», — приводит слова Уайта BJ Penn.
Напомним, весной 2020 года Тони должен был подраться с Хабибом Нурмагомедовым. Поединок планировалось провести 18 апреля. Тогда бой сорвался, но Фергюсон всё равно прошёл весогонку и демонстрировал всё в Сети. 9 мая он встретился с Джастином Гэтжи, так что ему пришлось гонять вес дважды за три недели.
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