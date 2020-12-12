На кону боя Альварес — Смит будет стоять вакантный пояс по версии WBC

19 декабря в Сан-Антонио (штат Техас, США) на вечере профессионального бокса встретятся чемпион мира по версии WBA Super во втором среднем весе Каллум Смит и обладатель пояса по версии WBA Regular Сауль Альварес.

На кон схватки выставлен ещё один пояс. Руководство WBC приняло решение дать возможность боксёрам побороться за вакантный пояс по этой версии, сообщает Boxingnews24.

Таким образом, победитель схватки станет чемпионом по двум престижным версиям.

Напомним, Сауль Альварес проведёт первый поединок с ноября 2019 года. Последний бой он провёл в полутяжёлом весе и нокаутировал Сергея Ковалёва. Что касается боксёра из Великобритании, он последний раз бился также в ноябре 2019 года и решением судей победил Джона Райдера.