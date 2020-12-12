Умар Кремлёв выбран новым президентом AIBA

На исполкоме Международного олимпийского комитета в субботу, 12 декабря, состоялись выборы президента Международной ассоциации бокса (AIBA), сообщает пресс-служба Федерации бокса России. Мероприятие проходило в онлайн-формате в рамках конгресса AIBA.



Большинство делегатов более чем из 150 стран, участвовавших в голосовании, выбрали секретаря Федерации бокса России, члена исполкома AIBA, первого вице-президента Европейской конфедерации бокса (EUBC) Умара Кремлёва.



Кремлёв стал третьим россиянином, кто в настоящее время руководит международной организацией, представляющей олимпийский вид спорта.



«Хотел бы поблагодарить все национальные федерации за оказанное доверие. Сегодняшний выбор боксерского сообщества – это подтверждение нашей совместной готовности к глобальным реформам, которые ждут AIBA уже завтра. Уверен, общими усилиями мы в самые короткие сроки сможем вернуть AIBA былое величие и доверие всех, кто заинтересован в развитии мирового спорта.



Нашей первоочередной задачей будет погашение долгов AIBA. Как и обещал, когда объявил о решении баллотироваться на пост президента, мы погасим долги в течение первых шести месяцев. Моя деятельность будет направлена на то, чтобы привлечь 50 миллионов долларов за два года – средства, которые будут использованы для восстановления и развития AIBA», — сказал Кремлёв.