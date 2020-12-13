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Сергей Кузьмин уступил Мартину Баколе единогласным решением судей

Сергей Кузьмин уступил Мартину Баколе единогласным решением судей
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Российский боксёр Сергей Кузьмин уступил Мартину Баколе из Демократической республики Конго в поединке за титул WBC Intеrnational в супертяжёлом весе.

Бой продлился все десять раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Баколе. Для Кузьмина это поражение стало вторым в профессиональной карьере. Всего ан счету россиянина 17 поединков в профессиональном боксе. Примечательно, что прердыдущий бой Кузьмин также проиграл — американцу Майклу Хантеру единогласным решением судей.

Баколе одержал 16 победу в профессиональной карьере в 17 поединках. Единственное поражение Баколе потерпел в 2018 году от того же американского боксёра Майкла Хантера.

Напомним, бой Кузьмина и Баколе проходил в андеркарде поединка Энтони Джошуа и Кубрата Пулева.

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