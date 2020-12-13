Сергей Кузьмин уступил Мартину Баколе единогласным решением судей

Российский боксёр Сергей Кузьмин уступил Мартину Баколе из Демократической республики Конго в поединке за титул WBC Intеrnational в супертяжёлом весе.



Бой продлился все десять раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Баколе. Для Кузьмина это поражение стало вторым в профессиональной карьере. Всего ан счету россиянина 17 поединков в профессиональном боксе. Примечательно, что прердыдущий бой Кузьмин также проиграл — американцу Майклу Хантеру единогласным решением судей.



Баколе одержал 16 победу в профессиональной карьере в 17 поединках. Единственное поражение Баколе потерпел в 2018 году от того же американского боксёра Майкла Хантера.



Напомним, бой Кузьмина и Баколе проходил в андеркарде поединка Энтони Джошуа и Кубрата Пулева.