Оливейра: не думаю, что Хабиб вернётся. Он поклялся на могиле отца

Боец UFC Чарльз Оливейра считает, что чемпион лиги в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов не возобновит карьеру. По словам бразильца, следующий поединок ему хотелось бы провести с победителем боя Конор Макгрегор — Дастин Порье.

«Хабиб поклялся на могиле отца, что не вернётся. Так что не думаю, что он возобновит карьеру. Гэтжи может драться с кем ему хочется. Я же хочу встретиться с победителем пары Конор Макгрегор — Дастин Порье. У меня серия из восьми побед, семь я завоевал досрочно. Так что я в той ситуации, когда могу претендовать на титул», — сказал Оливейра на пресс-конференции после завершения турнира UFC 256.

Напомним, ранним утром 13 декабря по московскому времени Оливейра решением судей победил Тони Фергюсона.