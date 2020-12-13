Оливейра: не думаю, что Хабиб вернётся. Он поклялся на могиле отца
Боец UFC Чарльз Оливейра считает, что чемпион лиги в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов не возобновит карьеру. По словам бразильца, следующий поединок ему хотелось бы провести с победителем боя Конор Макгрегор — Дастин Порье.
«Хабиб поклялся на могиле отца, что не вернётся. Так что не думаю, что он возобновит карьеру. Гэтжи может драться с кем ему хочется. Я же хочу встретиться с победителем пары Конор Макгрегор — Дастин Порье. У меня серия из восьми побед, семь я завоевал досрочно. Так что я в той ситуации, когда могу претендовать на титул», — сказал Оливейра на пресс-конференции после завершения турнира UFC 256.
Напомним, ранним утром 13 декабря по московскому времени Оливейра решением судей победил Тони Фергюсона.
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