Физиев вызвал на бой Яквинту и хочет встретиться с ним в одном карде с Яном и Стерлингом
Боец UFC в лёгком весе Рафаэль Физиев после победы над Ренато Карнейро Мойкано вызвал на поединок Эла Яквинту.
«Как поживаешь, Яквинта? Что думаешь по поводу того, чтобы провести бой со мной в одном карде с моим братом Петром Яном и Альджамейном Стерлингом?» — написал Физиев на своей странице в «Твиттере».
Напомним, Физиев на турнире UFC 256 одержал победу нокаутом уже в первом раунде и заработал бонус в размере $ 50 тыс. за «Выступление вечера». Эта была третья кряду победа Физиева в UFC. Всего в лиге он провёл четыре боя.
Что касается Яквинты, то бывший претендент на титул последний раз появлялся в октагоне в октябре 2019 года. Тогда он единогласным решением судей проиграл Дэну Хукеру. В последних четырёх боях Эл проиграл трижды.
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