Уайт: боя Чимаев — Холланд не будет, у Хамзата уже есть соперник

Президент UFC Дана Уайт заявил, что не собирается организовывать бой Хамзата Чимаева и Кевина Холланда на турнире 19 декабря 2020 года.



«Нет, этого боя не будет. У Чимаева уже есть бой, мы ему дали соперника. Мне нравится Кевин Холланд. Он очень весёлый и яркий боец. То, что он сделал, было просто впечатляющим. Парень хорошо заработал в этом году. Знаете, как хорошо заработать? Деритесь. Просто оставайтесь активными», — сказал Дана Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 256 в Лас-Вегасе.



Напомним, на этом турнире Холланд нокаутировал бразильца Роналду Соузу в первом раунде и вызвал Хамзата Чимаева на бой на следующей неделе.



Чимаев должен был выступить на последнем турнире UFC в 2020 году, проведение которого было запланировано на 19 декабря, но его соперник Леон Эдвардс снялся с шоу. У британца диагностирован коронавирус. Ожидается, что встреча Чимаев — Эдвардс всё же состоится, но уже в январе 2021 года.