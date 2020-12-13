Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Магомед Исмаилов победил Ивана Шытркова единогласным решением судей

Магомед Исмаилов победил Ивана Шытркова единогласным решением судей
Бокс/ММА / Прочее ММА 0

Сегодня, 13 декабря, в Москве на «ВТБ Арене» прошёл турнир по смешанным единоборствам ACA 115. В главном событии вечера встретились Магомед Исмаилов и Иван Штырков.

Поединок продлился все три раунда. По его итогам сильнее оказался Магомед Исмаилов — все пять судей присудили ему победу.

Таким образом, Исмаилов одержал четвёртую победу подряд в профессиональных смешанных единоборствах и 18-ю в карьере. Всего в 21 поединке Исмаилов одержал 18 побед, потерпел два поражения, ещё один бой завершился вничью.

32-летний Штырков потерпел второе поражение в карьере, оба поражения пришлись на три последних поединка Ивана — в декабре 2019 года он проиграл приёмом швейцарскому бойцу Ясуби Эномото. Всего в 20 поединках в смешанных единоборствах Штырков одержал 17 побед и потерпел два поражение, ещё один бой завершился вничью.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020