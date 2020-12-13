Магомед Исмаилов победил Ивана Шытркова единогласным решением судей

Сегодня, 13 декабря, в Москве на «ВТБ Арене» прошёл турнир по смешанным единоборствам ACA 115. В главном событии вечера встретились Магомед Исмаилов и Иван Штырков.
Поединок продлился все три раунда. По его итогам сильнее оказался Магомед Исмаилов — все пять судей присудили ему победу.
Таким образом, Исмаилов одержал четвёртую победу подряд в профессиональных смешанных единоборствах и 18-ю в карьере. Всего в 21 поединке Исмаилов одержал 18 побед, потерпел два поражения, ещё один бой завершился вничью.
32-летний Штырков потерпел второе поражение в карьере, оба поражения пришлись на три последних поединка Ивана — в декабре 2019 года он проиграл приёмом швейцарскому бойцу Ясуби Эномото. Всего в 20 поединках в смешанных единоборствах Штырков одержал 17 побед и потерпел два поражение, ещё один бой завершился вничью.
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