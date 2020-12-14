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Уайт может отказаться от идеи организации боя между Магомедшариповым и Родригесом

Уайт может отказаться от идеи организации боя между Магомедшариповым и Родригесом
Бокс/ММА / UFC 0

Президент UFC Дана Уайт может отказаться от идеи организации боя между Забитом Магомедшариповым и Яиром Родригесом.

«Я бы не сказал, что путь был тернистым, просто этот парень в последнее время вёл себя ненормально. У нас были определённые проблемы с ним, и вот он получил дисквалификацию. Я не знаю, что сказать. Бой с Магомедшариповым? Стоит задуматься над тем, чтобы двигаться дальше», — приводит слова Даны Уайта MMANews.

Напомним, бой Забита Магомедшарипова и Яира Родригеса откладывался несколько раз. Причины этого раскрывались не всегда. Несколько дней назад стало известно, что USADA дисквалифицировало мексиканца до марта 2021 года, так как тот нарушил антидопинговые правила и не уведомил офицеров организации о своём местонахождении, что не дало возможности взять у него анализы.

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