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Йоэль Ромеро продолжит карьеру в Bellator

Йоэль Ромеро продолжит карьеру в Bellator
Бокс/ММА / UFC 0

Четырёхкратный претендент на титул чемпиона UFC, ветеран смешанных единоборств 43-летний Йоэль Ромеро продолжит карьеру в Bellator. Об этом сообщил инсайдер Ариэль Хельвани.

«Йоэль Ромеро отправляется в Bellator. Источники сообщают, что Ромеро согласился на контракт с Bellator. Он дебютирует в промоушене в 2021 году в полутяжёлом весе. Дата его дебюта и соперник пока не определены. Первоначально официальные лица Bellator отказались от Ромеро, однако после дальнейших переговоров на прошлой неделе и с решением перейти в полутяжёлый дивизион стороны смогли прийти к соглашению», — написал в своём «твиттере» Ариэль Хельвани.

Ромеро провёл 13 поединков в UFC, в 9 из которых победил. В последних трёх встречах кубинец проиграл. Но, по мнению экспертов, все его четыре поражения в карьере в UFC были достаточно неоднозначными. Последний раз Йоэль выходил в октагон в марте 2020 года и уступил Исраэлю Адесанье. На момент отчисления из лиги Ромеро занимал пятое место в рейтинге среднего веса.

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