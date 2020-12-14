Четырёхкратный претендент на титул чемпиона UFC, ветеран смешанных единоборств 43-летний Йоэль Ромеро продолжит карьеру в Bellator. Об этом сообщил инсайдер Ариэль Хельвани.



«Йоэль Ромеро отправляется в Bellator. Источники сообщают, что Ромеро согласился на контракт с Bellator. Он дебютирует в промоушене в 2021 году в полутяжёлом весе. Дата его дебюта и соперник пока не определены. Первоначально официальные лица Bellator отказались от Ромеро, однако после дальнейших переговоров на прошлой неделе и с решением перейти в полутяжёлый дивизион стороны смогли прийти к соглашению», — написал в своём «твиттере» Ариэль Хельвани.



Ромеро провёл 13 поединков в UFC, в 9 из которых победил. В последних трёх встречах кубинец проиграл. Но, по мнению экспертов, все его четыре поражения в карьере в UFC были достаточно неоднозначными. Последний раз Йоэль выходил в октагон в марте 2020 года и уступил Исраэлю Адесанье. На момент отчисления из лиги Ромеро занимал пятое место в рейтинге среднего веса.