Пейдж Ванзант в откровенном купальнике свалила мужа в бассейн. Фото

Американская спортсменка Пейдж Ванзант, выступающая в смешанных единоборствах, опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новую фотографию. На снимке спортсменка, одетая в откровенный купальник, свалила в бассейн своего мужа Остина Вандерфорда, выступающего в MMA-промоушене Bellator.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Пейдж Ванзант.
«Очень крутая идея для фото!» — написал один из пользователей в комментариях к соответствующему посту.
Последний поединок 26-летняя Пейдж Ванзант провела 11 июля на турнире UFC на «Бойцовском острове». Она уступила Аманде Рибас. Это был её последний бой по контракту с промоушеном. После этого Ванзант объявила о переходе в лигу кулачных боёв Bare Knuckle FC. Всего на её счету восемь побед и пять поражений в смешанных единоборствах.
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