Магомедшарипов посетил Абдусаламова

Боец UFC в полулёгком весе Забит Магомедшарипов посетил в США бывшего боксёра Магомеда Абдусаламова, который продолжает реабилитацию после тяжёлых травм.
«Навестили Магу перед отъездом», — написал спортсмен.
Соответствующий пост доступен на странице Магомедшарипова в социальной сети «Инстаграм».
Напомним, Магомед Абдусаламов 2 ноября 2013 встретился с небитым кубинским боксёром Майком Пересом. Встречу россиянин проиграл решением судей. Через некоторое время ему стало плохо и он обратился за помощью в больницу. Врачи оказали помощь с опозданием, в итоге у Магомеда наступили тяжёлые последствия. У него случился отёк мозга, потребовалась операция. Через несколько недель Абдусаламов вышел из комы, но после этого по-прежнему не вернулся к привычному образу жизни. За ним ухаживает его супруга Баканай.
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