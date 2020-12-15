Оливейра обошёл в рейтинге UFC Конора и Фергюсона

13 декабря ранним утром по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 256, после которого в рейтингах лиги произошли заметные изменения.
Главное из них коснулось лёгкого веса. Бразилец Чарльз Оливейра поднялся сразу на четыре позиции и вышел на третье место. Впереди него лишь Дастин Порье и Джастин Гэтжи, а также чемпион дивизиона Хабиб Нурмагомедов. Позади Чарльза такие звёзды, как Тони Фергюсон и Конор Макгрегор.
Именно Фергюсона Оливейра победил на турнире UFC 256, что и привело к такому прорыву в рейтинге. Что касается Тони, то теперь он занимает четвёртое место, а Конор — пятое.
Кое-что изменилось и в тяжёлом весе. После победы над Джуниором дос Сантосом Сириль Ганье поднялся на семь позиций и занимает уже седьмое место. Таким образом, он вплотную приблизился к Александру Волкову, который идёт шестым.
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