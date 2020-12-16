Тактаров: Исмаилов болтает, как никто не болтает. Раньше был такой мрачный дагестанец

Ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров поделился мнением о российском бойце MMA Магомеде Исмаилове, который в минувшие выходные победил Ивана Штыркова.

«А когда мы видим мальчиков, которые зарабатывают деньги… Магомед Исмаилов болтает, как никто не болтает. Я посмотрел его первые бои — он вообще не разговаривал. Он был такой мрачный дагестанец, хотя вырос в Нижнем Тагиле. Сейчас-то он хоть разговорился.

Взял для себя форму Джорджа Формана. Когда стал улыбаться, народ стал на него смотреть. Отлично. Это нужно отметить. Но всё остальное — что там отмечать? Что там было? Какие-то движения в партере, которых мы не видели? Какие-то сумасшедшие проходы в ноги, которых мы не видели? Какие-то комбинации ударные, которые доходили? Чего мы там с вами не видели?» — рассказал Тактаров в своём «инстаграме».