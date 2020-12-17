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Президент UFC: 30-0 сидит в подсознании у Хабиба. Так хотел его отец

Президент UFC: 30-0 сидит в подсознании у Хабиба. Так хотел его отец
Бокс/ММА / UFC 0
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Президент UFC Дана Уайт оценил вероятность того, что обладатель пояса в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов вернётся в октагон на прощальный бой.

«Я думаю, желание отца, чтобы он сделал 30-0, сидит у него в подсознании и он хочет осуществить это, потому что так хотел его отец. Но посмотрим.

Мы с ним собираемся встретиться в следующем месяце и поговорить. Возможно, он не захочет больше драться. Я не знаю ответа на этот вопрос, но у меня есть небольшая уверенность, что я смогу его уговорить», — приводит слова Уайта MMAJunkie.

Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.

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