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Ковалёв назвал бой с Меликузиевым ступенькой к возвращению титула

Ковалёв назвал бой с Меликузиевым ступенькой к возвращению титула
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0
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Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв поделился мыслями о поединке с серебряным призёром Олимпийских игр Бектимиром Меликузиевым, с которым он встретится 30 января в Москве. По словам россиянина, эта схватка станет ступенькой на пути к возвращению титула.

«Рад, что после долгой паузы начинаю путь к возвращению титула чемпиона мира. Тот факт, что схватка состоится в России придаёт мне больше мотивации и сил. Хочу порадовать соотечественников красивой победой», — приводит слова Ковалёва BoxingScene.

Напомним, экс-чемпион мира проведёт первый поединок с 2 ноября 2019 года. Тогда он досрочно проиграл Саулю Альваресу и потерял звание чемпиона по версии WBO.

Отметим, что 30 января в Москве состоится ещё один боксёрский турнир. В его главном бою выступи чемпион мира в полутяжёлом весе Артур Бетербиев.

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