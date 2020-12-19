Бетербиев: Ковалёв проиграл Альваресу. Смысл мне с ним драться?

Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе Артур Бетербиев признался, что ему неинтересен поединок с бывшим чемпионом мира Сергеем Ковалёвым, с которым у него сложились непростые отношения ещё со времён любительской карьеры.

«Бой с Ковалёвым мне неинтересен только потому, что у него нет пояса. Он нелестно высказывался обо мне. Я тоже знаю нехорошие слова. Но я их не говорю. У меня в приоритете бой с другим чемпионом. Ковалёв проиграл Канело.

Не говорю, что Канело слабый. Но он на две-три категории ниже. Он поднялся, побил Ковалёва и снова ушёл. Смысл мне бороться с Ковалевым? Если предложат много денег? Это не самое главное в жизни. Много их никогда не будет. Главное — чтобы на жизнь хватало", — приводит слова Бетербиева «Матч ТВ».