Головкин техническим нокаутом победил Шеремету

Казахстанский боксёр Геннадий Головкин техническим нокаутом победил Камила Шеремету и защитил титулы чемпиона IBF и IBO в среднем весе. Бой прошёл на арене Seminole Hard Rock Hotel and Casino в Голливуде (штат Флорида, США). Судья зафиксировал технический нокаут после седьмого раунда. В течение боя Головкин четыре раза отправлял Шеремету в нокдаун.
Головкин побил рекорд Бернарда Хопкинса по числу защит титула чемпиона мира в среднем весе. У казахстанского боксёра – 21 защита, у Хопкинса – 20.
Головкин вышел на бой в специальных перчатках и трусах, посвященным погибшей экс-звезде «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанту. Экипировка была выполнена в традиционных для «Лейкерс» фиолетово-желтых цветах.
Предыдущий бой Головкина состоялся в октябре 2019 года, когда Геннадий победил украинца Сергея Деревянченко.
Ранее в рамках боксёрского вечера представитель Казахстана Али Ахмедов проиграл эквадорцу Карлосу Гонгоре за титул чемпиона мира по версии IBO.
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