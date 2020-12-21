Шеремета: в бою с Головкиным я приобрёл больше опыта, чем в 21 поединке до этого

Камиль Шеремета прокомментировал поражение в бою с казахстанским боксёром Геннадием Головкиным. Судья зафиксировал технический нокаут после седьмого раунда. В течение боя Головкин четыре раза отправлял Шеремету в нокдаун.
«Привет всем фанатам, знакомым и друзьям. Вы знаете результат поединка с Головкиным. Я знал, что это будет тяжело, что каждый удар причинит боль. Я падал, я встал, я хотел продолжать борьбу. Судья пришёл к нам после 7-го раунда и сказал, что остановит бой, чтобы сохранить мне больше здоровья. С этой точки зрения это было правильное решение. Я бы не изменил результат боя, если бы продержался 12 раундов. С 5-го или 6-го раунда после пропущенного чистого удара я боролся в клинче и единственное, что боролось, это мое сердце. Головкин, как я уже сказал, высшая лига. Я получил ценный опыт, который останется со мной. Честно говоря, именно благодаря этому бою я приобрел больше опыта, чем прежде, в 21 поединке, в котором я участвовал. Пока не хочу думать о будущем и говорить о планах. Я хочу вернуться в мой любимый дом. Спасибо всем за поддержку», — написал Шеремета в своём «фейсбуке».
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