Девушка — боец MMA Пейдж Ванзант показала пляжное фото в откровенном купальнике
Американская спортсменка Пейдж Ванзант, выступающая в смешанных единоборствах, опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новую фотографию. На снимке спортсменка, одетая в откровенный купальник, позирует на пляже.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Пейдж Ванзант.
«О боже, прекращай драться, просто оставайся горячей… Огонь», — спросил один из пользователей в комментариях к соответствующему посту.
Последний поединок 26-летняя Пейдж Ванзант провела 11 июля на турнире UFC на «Бойцовском острове». Она уступила Аманде Рибас. Это был её последний бой по контракту с промоушеном. После этого Ванзант объявила о переходе в лигу кулачных боёв Bare Knuckle FC. Всего на её счету восемь побед и пять поражений в смешанных единоборствах.
Пейдж Ванзант в откровенном купальнике свалила мужа в бассейн. Фото
Рекомендуем вам
- 21 декабря 2020
-
11:03
-
10:03
-
09:01
-
07:31
-
00:33
- 20 декабря 2020
-
23:46
-
23:29
-
22:37
-
21:27
-
19:18
-
18:33
-
17:27
-
16:42
-
15:55
-
14:43
-
13:01
-
11:41
-
10:44
-
09:19
-
08:51
-
06:40
-
05:26
-
03:20
-
00:56
- 19 декабря 2020
-
22:23
-
21:35
-
20:56
-
19:53
-
18:39
-
17:36
-
16:24
-
15:22
-
14:43
-
13:38
-
12:35
Партнерский контент
Рекомендуем вам