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Девушка — боец MMA Пейдж Ванзант показала пляжное фото в откровенном купальнике

Девушка — боец MMA Пейдж Ванзант показала пляжное фото в откровенном купальнике
Бокс/ММА / Прочее ММА 0

Американская спортсменка Пейдж Ванзант, выступающая в смешанных единоборствах, опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новую фотографию. На снимке спортсменка, одетая в откровенный купальник, позирует на пляже.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Пейдж Ванзант.

«О боже, прекращай драться, просто оставайся горячей… Огонь», — спросил один из пользователей в комментариях к соответствующему посту.

Последний поединок 26-летняя Пейдж Ванзант провела 11 июля на турнире UFC на «Бойцовском острове». Она уступила Аманде Рибас. Это был её последний бой по контракту с промоушеном. После этого Ванзант объявила о переходе в лигу кулачных боёв Bare Knuckle FC. Всего на её счету восемь побед и пять поражений в смешанных единоборствах.

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