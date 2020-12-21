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Майк Тайсон возобновил тренировки после боя с Роем Джонсом. Видео

Майк Тайсон возобновил тренировки после боя с Роем Джонсом. Видео
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Майк Тайсон вернулся к тренировкам, после того как провёл поединок с бывшим чемпионом мира в пяти весовых категориях Роем Джонсом. Соответствующее видео появилось в «инстаграме» Bleacher Report.

«Тайсон вернулся к работе», — отмечается в подписи к видео.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» bleacherreport.

Напомним, выставочный бой 54-летнего Майка Тайсона и 51-летнего Роя Джонса, которые провели восемь раундов по две минуты, завершился вничью. Оба боксёра остались недовольны решением судей. Тайсон, уверенный, что победа должна была достаться ему, со скандалом покинул ринг по окончании боя. После этого он заявил, что категорически не согласен с объявленным результатом.

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