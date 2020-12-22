Гаджиев: Нурмагомедов нас приятно удивит в 2021-м

Президент Fight Nights Global Камил Гаджиев рассказал, что думает по поводу возможного возвращения в спорт чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
«Нет, Хабиб не вернётся, но, с другой стороны, Хабиб никуда и не уходил. Как персона, он нас в 2021 году приятно удивит. Однако я не верю в его возвращение в клетку в следующем году.
А вот в 2022-м — может быть (смеётся). Может, человек просто соскучится. Тут никакие деньги или ещё что-то ни при чём. Он просто может заскучать. Он посвятил этому 20 лет своей жизни», — приводит слова Гаджиева «Матч ТВ».
Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.
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