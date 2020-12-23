Нурмагомедов обошёл Дзюбу и Кокорина по количеству упоминаний в российских СМИ в 2020-м

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов возглавил список самых упоминаемых в российских СМИ спортсменов. Рейтинг составила компания «Медиалогия».

Нурмагомедова в 2020 году 109 522 раза упоминали в российских СМИ. Следом расположились футболисты Артём Дзюба («Зенит») и Александр Кокорин («Спартак»), у которых 99 145 и 82 258 упоминаний соответственно.

Самые популярные спортсмены в российских СМИ (топ-10)

1. Хабиб Нурмагомедов (MMA) — 109 522 упоминания

2. Артём Дзюба (футбол) — 99 145

3. Александр Кокорин (футбол) — 82 258

4. Александр Овечкин (хоккей) — 46 355

5. Алексей Миранчук (футбол) — 41 548

6. Алина Загитова (фигурное катание) — 36 837

7. Фёдор Смолов (футбол) — 36 664

8. Александра Трусова (фигурное катание) — 29 671

9. Даниил Квят (Формула-1) — 28 957

10. Алёна Косторная (фигурное катание) — 27 444.