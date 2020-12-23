Нурмагомедов обошёл Дзюбу и Кокорина по количеству упоминаний в российских СМИ в 2020-м

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов возглавил список самых упоминаемых в российских СМИ спортсменов. Рейтинг составила компания «Медиалогия».
Нурмагомедова в 2020 году 109 522 раза упоминали в российских СМИ. Следом расположились футболисты Артём Дзюба («Зенит») и Александр Кокорин («Спартак»), у которых 99 145 и 82 258 упоминаний соответственно.
Самые популярные спортсмены в российских СМИ (топ-10)
1. Хабиб Нурмагомедов (MMA) — 109 522 упоминания
2. Артём Дзюба (футбол) — 99 145
3. Александр Кокорин (футбол) — 82 258
4. Александр Овечкин (хоккей) — 46 355
5. Алексей Миранчук (футбол) — 41 548
6. Алина Загитова (фигурное катание) — 36 837
7. Фёдор Смолов (футбол) — 36 664
8. Александра Трусова (фигурное катание) — 29 671
9. Даниил Квят (Формула-1) — 28 957
10. Алёна Косторная (фигурное катание) — 27 444.
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