Итоги года в UFC. Будущее Фергюсона и Ромеро. Слушай подкаст «Чемпионата»

Уже по традиции Давид Багдасарян (aka Hardcore MMA) и Олег Володин помогут вам органично влиться в ММА-движение. Все минувшие и грядущие турниры в UFC и Bellator, новости, рейтинги и так далее. Это «Больше не говори такие вещи» на «Чемпионат.Подкаст».
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В этом выпуске:
ТАЙМКОДЫ:
0.00 – привет всем. У нас всё самое интересное из мира ММА за последние две недели.
0.49 – Bellator подписывает Рамбла и Ромеро. Зачем? И с кем им драться?
13.58 – как UFC помогли Рамблу отбиться от обвинений в домашнем насилии.
16.18 – в Bellator будет выступать девушка, которая побила 250-килограммового мужика.
19.35 – Давиду стыдно за то, что он комментировал межгендерный фрик-бой? Олегу тоже?
24.18 – что интересного случилось на последнем турнире Беллатор в 2020 году.
26.53 – обсуждаем UFC 256 и ситуацию на верхушке легкого веса.
30.00 – заработки бойцов — это потёмки. Из чего они складываются?
34.57 – Оливейра переехал Тони Фергюсона. Он теперь топ?
36.34 – Тони сгубили слабости, которые никто упорно не хочет признавать. Что ему делать дальше?
45.10 – Фегейредо и Морено закатили супербой. Но ничья не совсем справедливый итог.
50.18 – обсуждаем других героев UFC 256: Суонсон, Ган, Физиев.
56.56 – Чейз Хупер слишком молодой, щуплый и совсем плох в стойке. Ему не рановато драться в UFC?
1:03.08 – что творится с Грегом Харди? Он резко сдох против Тыбуры.
1:07.09 – Альдо наконец победил и вызвал Диллашоу. Каковы титульные перспективы бразильца?
1:12.56 – Марлон Вера зазнался? Возможен ли реванш с О’Мэлли?
1:15.36 – Томпсону 37 лет, но он в полном порядке. Дальше – титульник?
1:26.14 – Энтони Петтис больше не в UFC. Почему он ушел и где в итоге будет драться?
1:36.31 – ИТОГИ ГОДА от Багдасаряна и Володина. Номинация «Боец года».
1:42.32 – номинация «Новичок года».
1:47.16 – номинация «Прорыв года».
1:53.11 – номинация «Бой года».
1:54.49 – номинация «Нокаут года».
1:57.22 – подводим итоги конкурса! Внимание, победитель!
1:59.52 – четвёртый выпуск подкаста – всё. С вас лайки, подписки и фидбек. И не забывайте следить за ведущими в соцсетях и «Ютубе». С наступающим!
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