Сергей Ковалёв может подвергнуться санкциям со стороны DAZN

Российский боксёр Сергей Ковалёв может в ближайшее время подвергнуться санкциям со стороны стримингового сервиса DAZN из-за того, что он 20 декабря провёл нелегальную трансляцию. Об этом сообщает инсайдер The Athletic Майк Коппинджер.



«Как утверждают мои источники, DAZN может принять меры против Сергея Ковалёва после того, как он провёл нелегальную трансляцию боя Канело — Смит в прямом эфире «Инстаграма». На пике она собрала более 2500 зрителей», — написал Коппинджер на своей странице в «Твиттере».



У 37-летнего Ковалёва подписан контракт с DAZN, по условиям которого он 30 января должен провести бой в Москве против Бектемира Меликузиева из Узбекистана. Это будет первый поединок Сергея с 2 ноября 2019 года. Тогда он досрочно проиграл Саулю Альваресу и потерял звание чемпиона по версии WBO.