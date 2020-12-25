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Головкин в мае может встретиться с Мунгуйей

Головкин в мае может встретиться с Мунгуйей
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе Геннадий Головкин может провести следующий поединок в мае 2021 года, сообщает Boxingnews24. Ожидается, что его соперником станет молодой мексиканский боксёр, экс-чемпион мира в первом среднем весе Хайме Мунгуйя (36-0, 29 КО).

Головкин провёл предыдущий поединок 18 декабря 2020 года. В бою с Камилой Шереметой боксёр из Казахстана победил досрочно. Поляк отказался от продолжения встречи после седьмого раунда. Это было первое выступление Головкина с октября 2019 года.

Что касается Мунгуйи, то 24-летний боксёр последний раз появлялся на ринге в октябре 2020 года. Тогда он досрочно победил Туреано Джонсона, завоевав второстепенный титул по версии WBO в среднем весе.

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