Кормье назвал соперника, ради боя с которым Нурмагомедов мог бы вернуться в ММА

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Даниэль Кормье поделился своим мнением о возможном возобновлении карьеры Хабибом Нурмагомедовым. Чемпион UFC в лёгком весе после победы в поединке с Джастином Гэтжи объявил о завершении карьеры. С тех пор президент UFC Дана Уайт неоднократно говорил, что надеется на возвращение непобеждённого россиянина.

«Если мы говорим о Уайте как о промоутере и главе UFC, то он делает то, что должен. Он должен надеяться на возвращение Хабиба, почему нет? Сам я не знаю, вернётся ли Нурмагомедов. Мы с ним друзья, я не хочу постоянно говорить с ним только о карьере.

Если Хабиб вернётся, то ради боя с Жоржем Сен-Пьером. Я думаю, что этот большой бой может заинтересовать Нурмагомедова. Он хочет творить историю, а победа над Сен-Пьером поможет в этом. В карьере Хабиба уже было столько всего, что мало что может сделать его резюме ещё более впечатляющим. Но бой с Жоржем явно поможет», — цитирует Кормье MMA Fighting.