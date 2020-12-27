Чимаев: мать после каждого боя просит, чтобы я завершил карьеру

Боец UFC Хамзат Чимаев рассказал об отношении семьи к его занятиям боями.



«Отец смотрит, а мать… Не знаю, она говорит, что не смотрит, но я ей не верю. Может, отец ей разрешает только потом посмотреть, потому что всякое может случиться. Не хочу, чтобы мама видела.



В начале карьеры все были против — брат, мама, отец, мол, нехороший спорт, думали, мне башку отобьют. Отвечал им: «На улице сколько раз дрался, и никто мне башку не отбил. Подождите, дайте мне подраться».



Два-три боя сделал, и они поняли, что я реально хочу этого. Как в UFC попал, отец начал смотреть бои, брат давно меня поддерживает. В начале он не хотел, чтобы я MMA занимался, хотел, чтобы боролся. Мама до сих пор после каждого боя просит меня завершить карьеру, говорит, всё, чемпионом стал», — сказал Чимаев в интервью UFC Russia.