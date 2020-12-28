«Дешёвая клоунада и позор Гаджиева». Дацик — о драке Исмаилова и Минеева

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик прокомментировал драку бойцов Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева, которая случилась на турнире по смешанным единоборствам в Москве.

«Что тут скажешь? Как всегда, позор Камила Гаджиева (промоутера. — Прим. «Чемпионата»). Придумал раскрутить реванш, а Минеев вообще устроил клоунаду, кидался микрофоном — такие дешёвые понты. Зачем нужна была эта дешёвая клоунада, непонятно. Хотели устроить раскрутку боя, а получилось чёрт знает что: выперлось стадо баранов на ринг — и давай что-то устраивать. Полная анархия.

Все что-то били, месили, кого-то пинали, но на Минееве и царапин особо нету, на Исмаилове тоже царапин нету. Кто кого бил, кто кого месил, вообще непонятно. В UFC один раз подобное было: Хабиб — Макгрегор, но там быстро всё это пресекли миллионными штрафами.

Надеюсь, что правоохранительные органы поймут, что организатор всей этой чехарды — не Исмаилов и не Минеев, а Камил Гаджиев, и примут меры именно в отношении него. Потому что его раскрутку боя, то, что бойцы по сюжету пытались изобразить этот конфликт, народ не понял, и вылезла толпа, которая устроила непонятно что. А там могли вполне кого-то травмировать, убить или порезать. Вообще что угодно могло произойти», — сказал Дацик в интервью YouTube-каналу True Gym MMA.