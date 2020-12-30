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Поветкин: я стал понимать, что было не так в бою с Джошуа

Поветкин: я стал понимать, что было не так в бою с Джошуа
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Российский боксёр Александр Поветкин, выступающий в тяжёлой весовой категории, вспомнил поединок с обладателем поясов WBA, IBF, WBO и IBO британцем Энтони Джошуа. В сентябре 2018 года Поветкин проиграл Джошуа техническим нокаутом в седьмом раунде.

«Раза два-три, наверное (пересматривал поединок. — Прим. «Чемпионата»). Сейчас я начинаю понимать, что тогда было не так. Я уже отрабатывал те ошибки, которые были. Мы их исправляем», — приводит слова российского боксёра ТАСС.

По словам Поветкина, он согласился бы провести ещё один бой с Джошуа.

«Трудно об этом говорить. Я постараюсь не допустить тех ошибок, которые были тогда. Реален ли наш бой? Всё в жизни реально, почему нет! Я бы с радостью ещё раз побоксировал против Джошуа», — добавил он.

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