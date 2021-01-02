Хабиб Нурмагомедов регистрирует в России сеть фитнес-клубов и спортшколу
Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов продолжает развитие бизнес-проектов. Так, стало известно, что спортсмен регистрирует в России сеть фитнес-клубов, а также спортивную школу.
Компания «Сильди» обратилась в Роспатент, чтобы зарегистрировать на родине фитнес-клубы Khabib Gym и школу единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова, отца Хабиба, сообщает телеграм-канал Mash.
Ожидается, что фитнес-клубы Хабиба Нурмагомедова также будут работать в Лондоне (Великобритания) и ближневосточном регионе.
Напомним, Хабиб Нурмагомедов за последние месяцы вложился в несколько проектов. Так, он запустил сеть мобильной связи Eagle Mobile, а также стал главой промоутерской компании. Нурмагомедов выкупил лигу Gorilla FC и переименовал её в Eagle FC.
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