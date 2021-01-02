«Мы всегда должны ставить высшие цели». Хабиб опубликовал арт с отцом

Чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов опубликовал в своём «инстаграме» арт, на котором изображены он и его отец, Абдулманап Нурмагомедов, ушедший из жизни в 2020 году.



«С высокогорного аула Дагестана, где люди работали летом, чтобы выжить зимой. В любой сфере, будь это медицина, спорт или учеба, мы всегда должны ставить высшие цели, просто быть лучшими во всем и везде», — написал Хабиб Нурмагомедов в своём «инстаграме».

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.

Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.



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