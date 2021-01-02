Тайсон: в следующий раз буду драться ещё лучше

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Майк Тайсон подтвердил, что в ближайшем будущем вернётся на ринг и проведёт выставочный поединок.



«Конечно, ещё подерусь. На этот раз буду драться ещё лучше. Это было интересно, чувствовал себя хорошо и уверенно. Чувствовал, что смогу сделать это еще раз», — приводит слова Тайсона BoxingScene.



Напомним, выставочный бой 54-летнего Майка Тайсона и 51-летнего Роя Джонса, которые провели восемь раундов по две минуты, завершился вничью. Оба боксёра недовольны решением судей. Тайсон, уверенный, что победа должна была достаться ему, со скандалом покинул ринг по окончании боя. После этого он заявил, что категорически не согласен с объявленным результатом.