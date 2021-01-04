Лопес-старший: Теофимо нокаутирует Ломаченко в реванше

Теофимо Лопес — старший, отец и тренер абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса, уверен, что в возможном реванше его сына и Василия Ломаченко Теофимо отправит украинца в нокаут.



«Если мы снова подерёмся с Ломаченко, то отправим его в нокаут. В этот раз он пойдёт вперёд и мой сын его попросту сломает. Вы видели, что было в 12-м раунде. Теофимо мог сделать это и в восьмом раунде, и в девятом, но решил не делать. Мне пришлось его едва ли не душить, чтобы он включил обороты, потому что Теофимо сохранял около 20% ресурсов. Я попросил его не сдерживаться в последнем раунде. Вы видели, чем это закончилось», — рассказал Лопес-старший в интервью YouTube-каналу Johnny Faraće.



Напомним, в октябре 2020 года Теофимо Лопес и Василий Ломаченко встретились в бою за звание абсолютного чемпиона мира в лёгком весе. Американец победил единогласным решением судей. Украинец потерял сразу три пояса. После схватки выяснилось, что Василий вышел на бой с травмой плеча.