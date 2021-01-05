Фергюсон пообещал в 2021 году показать «свою самую злую версию»
Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Тони Фергюсон заявил, что в 2021 год будет и дальше следовать своей мечте. Американец подчеркнул, что продемонстрирует «самую злую версию себя».
«Не переставайте идти за мечтой. Меняйтесь. Ждите, что увидите в 2021 году самую большую и злую версию меня. Следуйте своему плану, берегите его», — написал Фергюсон на своей странице в «Инстаграме».
Напомним, 2020 год стал самым неудачным в карьере Фергюсона. В мае он встретился с Джастином Гэтжи за титул временного чемпиона лиги и проиграл досрочно. Это поражение стало первым за долгие годы и прервало победную серию из 12 поединков. В декабре 2020 года Фергюсон проиграл второй раз подряд, не справившись с Чарльзом Оливейрой.
Рекомендуем вам
- 5 января 2021
-
21:52
-
20:33
-
19:15
-
18:12
-
17:39
-
15:04
-
14:01
-
13:01
-
12:00
-
11:01
-
10:01
-
09:02
-
00:55
-
00:01
- 4 января 2021
-
22:01
-
20:45
-
19:57
-
18:54
-
17:49
-
16:00
-
15:05
-
14:01
-
13:11
-
13:09
-
11:31
-
10:14
-
00:34
- 3 января 2021
-
23:39
-
22:39
-
21:52
-
20:44
-
19:40
-
18:57
-
17:44
-
14:48
Партнерский контент
Рекомендуем вам