Фергюсон пообещал в 2021 году показать «свою самую злую версию»

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Тони Фергюсон заявил, что в 2021 год будет и дальше следовать своей мечте. Американец подчеркнул, что продемонстрирует «самую злую версию себя».

«Не переставайте идти за мечтой. Меняйтесь. Ждите, что увидите в 2021 году самую большую и злую версию меня. Следуйте своему плану, берегите его», — написал Фергюсон на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, 2020 год стал самым неудачным в карьере Фергюсона. В мае он встретился с Джастином Гэтжи за титул временного чемпиона лиги и проиграл досрочно. Это поражение стало первым за долгие годы и прервало победную серию из 12 поединков. В декабре 2020 года Фергюсон проиграл второй раз подряд, не справившись с Чарльзом Оливейрой.