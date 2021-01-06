Сен-Пьер показал фото с Нурмагомедовым. Тот отреагировал

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях канадец Жорж Сен-Пьер опубликовал в «сториз» своего «инстаграма» фотографию с обладателем пояса в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым. Россиянин перепостил у себя публикацию.

«С наилучшим», — подписал он фото.

Фото: https://www.instagram.com/khabib_nurmagomedov/?hl=ru

Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.

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