Президент UFC назвал следующего соперника Гэтжи

Президент UFC Дана Уайт выбрал следующего соперника для бывшего временного чемпиона в лёгком весе Джастина Гэтжи. По его словам, им должен стать Чарльз Оливейра.
«Если всё пойдёт как надо, это, вероятно, будет Чарльз Оливейра», — приводит слова Уайта MMAFighting.
Напомним, Оливейра победил Тони Фергюсона единогласным решением судей в поединке на турнире UFC 256, состоявшемся в декабре 2020 года. Что касается Гэтжи, то он в октябре уступил обладателю пояса в лёгкой весовой категории россиянину Хабибу Нурмагомедову, который успешно применил удушающий приём «треугольник» во втором раунде.
На счету 31-летнего Оливейры 39 боёв в MMA: 30 побед, восемь поражений и одна ничья. У 32-летнего Гэтжи 22 победы и три поражения.
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