Менеджер Нурмагомедова: Хабиб выбил всё дерьмо из Конора. Он забрал его душу

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, вспомнил бой, в котором его подопечный победил бывшего чемпиона промоушена в двух весовых категориях Конора Макгрегора. В поединке, состоявшемся в октябре 2018 года, Нурмагомедов победил Макгрегора, успешно применив болевой приём в четвёртом раунде.

«Хабиб выбил всё дерьмо из Конора. Он делал с ним всё, что хотел. Он сломал его волю и забрал его душу.

Нас не беспокоит Макгрегор. Но я никогда не говорил, что Конор является плохим бойцом. Я просто считаю, что он сучка», — рассказал Абдель-Азиз в интервью YouTube-каналу TMZ Sports.

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