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Альварес: Джошуа нокаутирует Фьюри

Альварес: Джошуа нокаутирует Фьюри
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Действующий чемпион мира по боксу во втором среднем весе по версиям WBA и WBC Сауль Альварес рассказал об ожиданиях от объединительного поединка в тяжёлом весе с участием Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.

«Джошуа победит досрочно в поздних раундах. У Энтони есть та грубая сила, которая заставит Фьюри больше боксировать, вместо того чтобы просто избивать соперника.

Когда у Джошуа откроется второе дыхание в конце поединка, он нокаутирует Фьюри», — приводит слова Альвареса The Sun.

Напомним, ранее чемпион мира по версии WBC Фьюри и обладатель поясов WBA, IBF, WBO и IBO Джошуа договорились о проведении двух боёв в 2021 году: первый поединок станет объединительным, а во втором проигравший получит право на реванш.

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