Альварес: Джошуа нокаутирует Фьюри
Действующий чемпион мира по боксу во втором среднем весе по версиям WBA и WBC Сауль Альварес рассказал об ожиданиях от объединительного поединка в тяжёлом весе с участием Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.
«Джошуа победит досрочно в поздних раундах. У Энтони есть та грубая сила, которая заставит Фьюри больше боксировать, вместо того чтобы просто избивать соперника.
Когда у Джошуа откроется второе дыхание в конце поединка, он нокаутирует Фьюри», — приводит слова Альвареса The Sun.
Напомним, ранее чемпион мира по версии WBC Фьюри и обладатель поясов WBA, IBF, WBO и IBO Джошуа договорились о проведении двух боёв в 2021 году: первый поединок станет объединительным, а во втором проигравший получит право на реванш.
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