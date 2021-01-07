Менеджер Нурмагомедова: Хабибу предлагали $ 100 млн за бой с Мейвезером

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал, что его подопечному предлагали провести боксёрский поединок с Флойдом Мейвезером, на счету которого 50 побед в 50 боях на ринге.
«Нам предложили $ 100 млн за бой с Мейвезером. Дана Уайт (президент UFC. — Прим. «Чемпионата») был в деле, все были в деле. Но, знаете ли, Хабиб – боец ММА. Если Флойд захочет прийти в ММА — пусть Хабиб надерёт ему задницу, никаких проблем», — приводит слова Абдель-Азиза BoxingScene.
Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.
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