Усик поздравил болельщиков с Рождеством на двух языках — русском и украинском

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Александр Усик поздравил болельщиков с Рождеством. Усик записал видеопоздравление в «Инстаграме», поздравив болельщиков на двух языках — русском и украинском.
«Христос народився! Славімо його! Дорогие православные, c праздником Рождества Христова. Здоровья вам, счастья, любви и радости всем-всем-всем», — сказал Усик, добавив в подпись поздравление на английском языке.
Если у вас не отображается видео, то его можно посмотреть в «инстаграме» Александра Усика.
Напомним, ранее сообщалось, что Усик за хорошие отступные может разрешить провести поединок с участием чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри и обладателя поясов WBA, IBF, WBO и IBО Энтони Джошуа. Украинский боксёр является обязательным претендентом на титул по линии WBO.
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