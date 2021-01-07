Усик поздравил болельщиков с Рождеством на двух языках — русском и украинском

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Александр Усик поздравил болельщиков с Рождеством. Усик записал видеопоздравление в «Инстаграме», поздравив болельщиков на двух языках — русском и украинском.



«Христос народився! Славімо його! Дорогие православные, c праздником Рождества Христова. Здоровья вам, счастья, любви и радости всем-всем-всем», — сказал Усик, добавив в подпись поздравление на английском языке.

Если у вас не отображается видео, то его можно посмотреть в «инстаграме» Александра Усика.

Напомним, ранее сообщалось, что Усик за хорошие отступные может разрешить провести поединок с участием чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри и обладателя поясов WBA, IBF, WBO и IBО Энтони Джошуа. Украинский боксёр является обязательным претендентом на титул по линии WBO.