Дана Уайт собирается организовать бой Миочича с Нганну в апреле 2021 года
Президент UFC Дана Уайт рассказал, когда могут встретиться чемпион лиги в тяжёлом весе Стипе Миочич и претендент на титул Фрэнсис Нганну.
«Мы планируем провести поединок Миочиа с Нганну в апреле», — сказал Уайт в интервью, размещённом на странице ESPN MMA в «Инстаграме».
Напомним, в прошлом бойцы уже встречались. В 2018 году американец хорватского происхождения победил Фрэнсиса единогласным решением судей.
Последний раз Миочич появлялся в октагоне в августе 2020 года. Тогда он победил Даниэля Кормье решением судей и защитил титул чемпиона. Что касается Нганну, то он последний раз бился в мае 2020 года. На турнире в Джексонвилле (штат Флорида, США) он нокаутировал Жаирзиньо Розенстрайка за 19 секунд. То была четвёртая кряду победа Нганну.
UFC хочет провести титульный бой между Миочичем и Нганну, победитель встретится с Джонсом
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