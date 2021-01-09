Ковалёв показал подготовку к бою с Меликузиевым

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Сергей Ковалёв продолжает подготовку к поединку с Бектемиром Меликузиевым, проведение которого запланировано на 30 января в Москве. На своей странице в «Инстаграме» он выложил видео, демонстрируя работу на мешке.

«Начало пути к званию четырёхкратного чемпиона мира. Продолжаю подготовку к бою», — написал спортсмен.

Соответствующий пост доступен на странице россиянина в «Инстаграме».

Напомним, за годы профессиональной карьеры Ковалёв трижды становился чемпионом мира. Впервые он завоевал титул в бою с Нэйтаном Клеверли, после чего объединил несколько поясов. Сергей потерял титулы в бою с Андре Уордом, но вернул их, победив Игоря Михалкина. Затем Ковалёв утратил звание чемпиона, проиграв Элейдеру Альваресу, но взял у колумбийца реванш. В последнем бою боксёр из Челябинска снова утратил звание чемпиона, проиграв Саулю Альваресу.