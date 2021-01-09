Ковалёв показал подготовку к бою с Меликузиевым

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Сергей Ковалёв продолжает подготовку к поединку с Бектемиром Меликузиевым, проведение которого запланировано на 30 января в Москве. На своей странице в «Инстаграме» он выложил видео, демонстрируя работу на мешке.
«Начало пути к званию четырёхкратного чемпиона мира. Продолжаю подготовку к бою», — написал спортсмен.
Соответствующий пост доступен на странице россиянина в «Инстаграме».
Напомним, за годы профессиональной карьеры Ковалёв трижды становился чемпионом мира. Впервые он завоевал титул в бою с Нэйтаном Клеверли, после чего объединил несколько поясов. Сергей потерял титулы в бою с Андре Уордом, но вернул их, победив Игоря Михалкина. Затем Ковалёв утратил звание чемпиона, проиграв Элейдеру Альваресу, но взял у колумбийца реванш. В последнем бою боксёр из Челябинска снова утратил звание чемпиона, проиграв Саулю Альваресу.
- 9 января 2021
-
15:21
-
14:32
-
13:40
-
12:59
-
11:15
-
10:40
-
09:42
-
08:11
-
06:26
-
00:38
- 8 января 2021
-
23:57
-
22:33
-
21:55
-
20:41
-
19:46
-
18:33
-
17:38
-
15:59
-
15:32
-
14:01
-
12:36
-
12:11
-
11:01
-
10:21
-
10:00
-
09:48
-
08:54
-
08:03
-
03:37
-
01:22
-
00:28
- 7 января 2021
-
23:49
-
22:28
-
21:50
-
20:59