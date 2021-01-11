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Поражение Харитонова вошло в подборку быстрейших нокаутов в истории Bellator. Видео

Поражение Харитонова вошло в подборку быстрейших нокаутов в истории Bellator. Видео
Бокс/ММА / Bellator 0
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В MMA-промоушене Bellator выложили видео, в котором показаны самые быстрые нокауты в истории лиги. В подборку вошло поражение Сергея Харитонова, которое тот потерпел на 16-й секунде боя с Хави Айялой в ноябре 2016 года.

В первую часть подборки вошли следующие бои:

0.15 — Рич Хейл — Карлос Флорес
1.02 — Райан Мартинес — Трэвис Вьюф
1.45 — Мандел Налло — Алек Уильямс
2.40 — Редживалду Карвальо — Том Инглиш
3.38 — Саба Хомаси — Майка Террилл
5.00 — Хави Айяла — Сергей Харитонов
5.54 — Кристиан Эдвардс — Сезар Беннетт
6.41 — Райан Бейдер — Мухаммел Кинг Мо Лаваль
7.29 — Терри Дэвинни — Мэтт ван Бюрен
8.10 — Джейсон Рэдклифф — Джек Мейсон.

Права на видео принадлежат Bellator. Посмотреть видео можно в YouTube-канале BellatorMMA.

В ближайшее время в Bellator выложат вторую часть подборки быстрейших нокаутов.

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