Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Поражение Харитонова вошло в подборку быстрейших нокаутов в истории Bellator. Видео

В MMA-промоушене Bellator выложили видео, в котором показаны самые быстрые нокауты в истории лиги. В подборку вошло поражение Сергея Харитонова, которое тот потерпел на 16-й секунде боя с Хави Айялой в ноябре 2016 года.

В первую часть подборки вошли следующие бои:

0.15 — Рич Хейл — Карлос Флорес

1.02 — Райан Мартинес — Трэвис Вьюф

1.45 — Мандел Налло — Алек Уильямс

2.40 — Редживалду Карвальо — Том Инглиш

3.38 — Саба Хомаси — Майка Террилл

5.00 — Хави Айяла — Сергей Харитонов

5.54 — Кристиан Эдвардс — Сезар Беннетт

6.41 — Райан Бейдер — Мухаммел Кинг Мо Лаваль

7.29 — Терри Дэвинни — Мэтт ван Бюрен

8.10 — Джейсон Рэдклифф — Джек Мейсон.

Права на видео принадлежат Bellator. Посмотреть видео можно в YouTube-канале BellatorMMA.

В ближайшее время в Bellator выложат вторую часть подборки быстрейших нокаутов.