Промоутер Курбанова рассказал о ситуации вокруг боя Магомеда с Цзю
Герман Титов, промоутер российского боксёра Магомеда Курбанова, рассказал, как обстоят дела с организацией поединка с Тимом Цзю, сыном бывшего абсолютного чемпиона мира Кости Цзю.
«Переговоры продолжаются, но существуют определённые нюансы. У Цзю есть возможность сразу провести титульный бой, и для них это находится в приоритете. Ждём.
Наше предложение было таким: провести бой с Курбановым в марте-апреле в Екатеринбурге. Но потом у Цзю появилась другая возможность», — приводит слова Титова «Р-Спорт».
25-летний Курбанов выступает в профессиональном боксе с 2015 года. В последнем бою, состоявшемся в ноябре 2020 года, он победил соотечественника Дмитрия Михайленко. Всего на его счету 21 победа в 21 поединке. У 26-летнего Цзю 17 побед в 17 боях.
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